"Leonardo 4 Children 2024". Concerti e lezioni per i giovani

Da domani al 24 maggio, in concomitanza dello Stato dell’Unione in programma a Firenze in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, la Fondazione no-profit Carano 4 Children organizza una serie di incontri nell’ambito iniziativa culturale e benefica "Leonardo 4 Children 2024: Climate, Equality & Peace". L’obiettivo è stimolare le capacità creative e artistiche-scientifiche di bambini e ragazzi di tutta Europa attraverso concorsi per bambini, ragazzi e giovani compositori sui temi del clima, dell’uguaglianza e della pace. La finalità del progetto Erasmus+ "Leonardo 4 Children Academy 2024-25" è creare un modulo educativo innovativo e originale per formare docenti ed educatori per un insegnamento nelle scuole primarie e secondarie sui temi del clima, della sostenibilità ambientale, dell’uguaglianza e del rispetto per gli altri attraverso arte & scienza. L’iniziativa supporta bambini in difficoltà - in ospedale o rifugiati - con educazione artistica e scientifica che li aiuti a superare lo stress post-traumatico.

Domani a Vinci incontri e laboratori sperimentali su Leonardo al Museo Leonardiano di Vinci e la casa natale di Leonardo (con don Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca Ambrosiana di Milano), giovedì all’Impruneta incontri e laboratori sulla danza e sulla terracotta. Sempre giovedì all’Auditorium Rogers di Scandicci alle 19 concerto benefico "Leonardo 4 Children: da Leonardo a Morricone" a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Si esibiranno la soprano Susanna Rigacci accompagnata dall’Orchestra "Progetto Crescendo Musica Toscana". Venerdì 24 a Poppiano incontri e laboratori sulla figura di Artemisia Gentileschi come simbolo artistico della lotta per la parità di genere, sull’arte del gioiello e visita al "Labirinto dell’Amore" con quiz sulla sostenibilità ambientale.