Leader opposizione bielorussa a Firenze: “Qui case rifugio per i dissidenti del mio Paese”

Firenze, 4 marzo 2025 - "Penso che il mondo occidentale ora deve stare unito e combattere per aiutare il popolo ucraino in questo momento. È importante. So che gli europei vogliono la pace, ma questa deve essere giusta, una pace equa e giusta. Tutto questo è legato alla Bielorussia perché finché in Bielorussia non ci sarà appunto pace, anche la situazione Ucraina non potrà trovare una risoluzione equa a tutto questo".

Lo ha dichiarato leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, oggi ricevuta a Firenze dalla sindaca Sara Funaro. "Io sono sicura che entrambe le situazioni sono legate. Quindi l'Europa deve stare al fianco dell'Ucraina e continuare a lottare contro le dittature e tutti i regimi autoritari che ci sono", ha aggiunto.

Con la sindaca Funaro si è poi discusso sulla possibilità di aprire delle case accoglienza per rifugiati politici della Bielorussia e le loro famiglie qui a Firenze. “Sarebbe un enorme aiuto per queste persone finché non verranno legalizzate in Italia. Posso dire dalla mia esperienza che le prime settimane, mesi, lontano dal proprio paese sono quelli più duri. Spero che questo progetto possa presto diventare realtà", ha aggiunto Tsikhanouskaya.

"Un altro punto della nostra discussione è stato relativamente alle borse di studio e altri vantaggi che possono essere dati agli studenti della Bielorussia qui a Firenze - ha aggiunto -. Molti di loro non possono tornare a casa a causa della persecuzione politica anche perché hanno preso parte a proteste contro il regime e hanno sostenuto l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Inoltre abbiamo accennato alla cooperazione culturale con Firenze, sappiamo che la città per secoli è stata un luogo di pellegrinaggio per artisti, scrittori, musicisti, inclusi anche bielorussi. Qui il compositore patriota bielorusso Michal Kleophas Oginski è stato sepolto".

"Vorrei che Firenze diventasse la destinazione per gli artisti che hanno dovuto lasciare la Bielorussa e qui potrebbero trovare la loro residenza", ha detto ancora Tsikhanouskaya. A proposito dei rapporti con Funaro "siamo due politiche, due donne, Funaro è la prima sindaca donna di Firenze e di questo sono molto orgogliosa. Condividiamo gli stessi valori democratici e abbiamo gli stessi obiettivi".