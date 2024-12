Le sette vite di Diana Karenne. Il libro sulla diva del cinema muto

Dopo ’L’architettrice’, Melania Mazzucco torna a raccontare un intero mondo nel destino di una donna. E lo fa con ’Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne’ (Einaudi). L’autrice presenterà il libro martedì 3 docembre (ore 18,30) alla Giunti Odeon di piazza degli Strozzi in dialogo con lo scrittore e giornalista Wlodek Goldkorn. A moderare l’incontro sarà Gabriele Ametrano, direttore Artistico di Giunti Odeon.

Straniera e misteriosa, la protagonista della storia arriva in Italia nel 1914. Nulla di ciò che racconta è vero, perché è allo stesso tempo in fuga e alla ricerca di sé. Non sa ancora esattamente cosa vuole, ma può essere tutto: scrittrice, pittrice, musicista. Diventerà invece attrice cinematografica, e col nome di Diana Karenne sarà una delle dive degli anni d’oro del cinema muto italiano: la regina del silenzio. Ma non solo perché lei stessa scriveva i soggetti dei film e li dirigeva diventando una delle prime registe cinematografiche della storia. Melania Mazzucco ha inseguito l’ombra di Diana Karenne e le sue mille identità negli archivi, nelle biblioteche e nelle cineteche di tutta Europa, e in questo romanzo l’ha raccontata con passione, divertimento, dolore e rispetto. Perché la letteratura è il contrario del silenzio.