Le prospettive della giustizia riparativa. Una giornata di approfondimento nel segno delle tesi di padre Balducci

Rieducazione, umanizzazione e riparazione: per Ernesto Balducci il carcere non doveva essere luogo di punizione fine a se stessa, ma un’opportunità per la riabilitazione e il reinserimento nella società. Criticava le condizioni disumane di molte carceri, sostenendo la necessità di garantire ai detenuti il rispetto dei diritti umani fondamentali; promuoveva una giustizia che non si limitasse a punire, ma che si concentrasse sulla riparazione del danno, coinvolgendo sia la vittima che il reo. Su questo tema si concentra il convegno che la Fondazione Balducci organizza il 13 marzo a Villa Ruspoli (piazza Indipendenza 9) “Giustizia riparativa”. Dalle 16 alle 19, dopo i saluti della presidente Grazia Bellini, gli interventi di Grazia Mannozzi, docente di diritto penale all’Università Insubria e di Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Modera Roberto Bartoli, professore di Diritto penale a Firenze.