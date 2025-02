Le piazze ora si rifanno il look: "Trasformiamo i luoghi pubblici"

Piazza Cavour, ecco i nuovi arredi per le piazze riqualificate. In questi giorni sono state montate panchine e tavolini un po’ in tutta la città. Su San Giusto in particolare, dopo tanto tribolare, l’amministrazione sta pensando per la prossima settimana un taglio del nastro, non tanto perché ci sia molto da festeggiare (visti i tre anni e passa di ritardo) ma per chiudere il cerchio e ripartire con la nuova vita del quartiere. Con gli arredi, prosegue l’opera di riqualificazione delle aree verdi pubbliche da parte del comune di Scandicci. Sono state installate nuove panchine, sedute a forma di "S", sedute con fioriere e tavoli da gioco per gli scacchi.

"Quello che stiamo realizzando – afferma l’assessore ai Parchi e Verde urbano, Saverio Mecca – è un primo passo fondamentale per trasformare gli spazi pubblici di Scandicci in luoghi non solo più vivibili, ma anche più accoglienti e funzionali. Il nostro obiettivo è dotare questi spazi di arredi durevoli, progettati per resistere nel tempo e in grado di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini. Non si tratta solo di un miglioramento estetico, ma di una vera e propria riqualificazione, che mira a rendere i luoghi pubblici più fruibili, accessibili e adeguati alle aspettative di chi li vive quotidianamente. Vogliamo anche testare questi arredi con i cittadini per meglio comprendere le esigenze e meglio scegliere i sistemi di arredo degli spazi pubblici del Comune".

L’intervento, dal valore di circa 80.000 euro, rientra in un piano più ampio di sistemazione di aree verdi nel territorio. In piazza della Repubblica, il giardino è stato arricchito con l’installazione di quattro nuove panchine. Interventi anche nel Parco Ilaria Alpi, dove è stato collocato un tavolo da ping pong outdoor. L’acquisto degli arredi è stato approvato con un atto di indirizzo contenuto in una delibera della giunta comunale del novembre scorso.

Da non dimenticare anche l’area verde di via Torricelli con la risistemazione del campo da calcio con nuove attrezzature, porte e rete parapalloni. E il Parco Ilaria Alpi dove è in fase di studio la realizzazione di un campo da basket. L’investimento complessivo per gli interventi, incluso quello in piazza Cavour, ammonta a circa 200.000 euro.

Fabrizio Morviducci