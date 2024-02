Le eccellenze del gusto in vetrina. Taste, tre giorni di cultura culinaria

Inizia la tre giorni dedicata ai sapori, alle eccellenze del mangiare e del bere. Alla Fortezza da Basso da oggi a lunedì torna "Taste. In viaggio con le diversità del gusto", il salone di Pitti Immagine rivolto ai professionisti del settore food & beverage, ma aperto anche al pubblico.

Per questa 17esima edizione, che ha il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Ice, sono oltre 660 le aziende, rappresentative dei valori e delle specificità della cultura produttiva e della tradizione gastronomica italiane, con più di 150 le realtà che si presentano per la prima volta. Molte le novità nei padiglioni, fra cui OFF Giannoni & Santoni, che presenta New Egg, la collezione di pollai domestici nata dall’incontro tra la coppia di artisti Vedovamazzei e il produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi. L’originale collezione di venti pollai domestici immaginati dal duo artistico Vedovamazzei – dopo il successo ad Artissima di Torino – arriva alla Fortezza nella Sala della Volta per un allestimento in cui nelle colorate architetture dei pollai vivono vere protagoniste del progetto. Fra gli stand prelibatezze quali il caviale made in Italy della Cru Caviar; oppure i tartufi di Stefania Calugi, che per Taste ha creato il tartufo in due versioni, un a innovativa e dolce e una più classica.

Stamani alle 11 all’Unicredit Taste Arena al Padiglione delle Ghiaia sarà presentata “La Borsa dello Chef“, a cura di Davide Paolini, con gli chef Ariel Hagen (Saporium) e Enrica Della Martira (Orto San Frediano), che nei giorni del salone sceglieranno tra i banchi degli espositori i prodotti per creare un piatto ciascuno. Con loro un bartender di livello mondiale come Fabio Fanni (Il Locale), cercheranno ingredienti per inediti cocktail.

Ricchissimo il fuori salone, con tanti appuntamenti in città.

Oggi alle 18 è la volta di "Pieve di Campoli...all’Opera!", un viaggio culturale ed enogastronomico, con visite guidate nel Museo dell’Opera del Duomo e degustazione dei prodotti di Pieve di Campoli valorizzati dallo chef Vito Mollica.

