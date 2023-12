Le Chiese evangeliche augurano buon Natale

Messaggio alla città del Consiglio dei pastori delle Chiese evangeliche fiorentine. "Per i cristiani, Natale è il ricordo della nascita del Signore Gesù, non è una storia eccezionale, ma un dono che rimane in eterno": comincia così il messaggio alla città di Firenze da parte del Consiglio dei pastori

delle Chiese evangeliche. Il Consiglio dei pastori sottolinea come Natale sia il momento "in cui possiamo raccogliercie recuperare una memoria". E un grande teologo tedesco, pastore protestante, profeta, martire del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, dice: "Chi, alla mangiatoia, depone finalmente ogni violenza, ogni onore, ogni reputazione, ogni vanità, ogni superbia, ogni ostinazione, chi sta dalla parte degli umili e lascia Dio solo essere grande, chi, nel Bambino nella mangiatoia, vede la magnificenza di Dio, proprio nell’umiliazione, costui festeggerà l’autentico Natale". Con queste parole di esortazione e di speranza, il Consiglio dei pastori delle Chiese protestanti di Firenze augura Buon Natale ai fratelli e alle sorelle nella fede e a tutta la città.