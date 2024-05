Le chiavi della città al filantropo Bianchedi

Oggi alle 12, il sindaco Dario Nardella consegna a Palazzo Vecchi le chiavi della città di Firenze all’imprenditore e filantropo Andy Bianchedi.

L’importante onorificenza viene assegnata per il suo molteplice impegno in favore di numerose istituzioni che operano in ambito sociale e culturali, fra cui la Fondazione Palazzo Strozzi.

Appassionato conoscitore e collezionista di arte, è dal 2020 il promotore del progetto Palazzo Strozzi Future Art con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, creata in memoria della madre, che sostiene iniziative di artisti contemporanei italiani. E’ inoltre in fase di lancio un progetto sui nuovi linguaggi del futuro in collaborazione con l’Università di Firenze.

Dal 2017 Andy Bianchedi gestisce un ‘Family Office’ impegnato in attività immobiliari, investimenti finanziari e nella gestione delle società partecipate in diversi settori merceologici. Vive all’Impruneta e siede nei board della Fondazione Strozzi e di Dynamo Camp: "Sono onorato e orgoglioso di questa onorificenza da parte del sindaco e di una città che amo – ha dichiarato Bianchedi –. È un ulteriore, reale legame con questa terra così affascinante, ricca di arte e di cultura che porto e porterò sempre nel cuore, nel ricordo di mia madre". La fondazione in memoria di Hillary Merkus Recordati ha già prodotto grandi opere d’arte pubblica, mostre e progetti educativi, sempre dedicati al coinvolgimento del pubblico soprattutto giovane, all’insegna dei valori di innovazione, accessibilità e partecipazione: dalla grande opera di JR La Ferita per la facciata del Palazzo, alle mostra Alter Eva e Let’s Get Digital! negli spazi della Strozzina, fino a grandi installazioni per il cortile di Olafur Eliasson e di Anish Kapoor.

O.Mu.