A Firenze lavori in via di Brozzi

Firenze, 10 dicembre 2024 – A Firenze sono iniziati da ieri, 9 dicembre, i lavori di rifacimento degli allacci idrici con chiusura tra via di San Martino a Brozzi e via di San Rocco. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 dicembre. Questi i provvedimenti collaterali: senso unico in via di San Rocco, da via dei Cattani verso via di Brozzi, e via Misuri, da via dell’Argin Grosso verso via di Brozzi.

Percorso alternativo per ritornare in via di Brozzi: via di Brozzi-via di San Martino a Brozzi-via Malaparte-via dei Cattani-via di San Rocco-via di Brozzi; per tornare in via Misuri: via di Brozzi-via di San Martino a Brozzi-via Malaparte-via dei Cattani-via di San Rocco-via di Brozzi-via della Sala-via Pistoiese-viuzzo della Croce-via dell’Argin Grosso.

In via Tavanti, per lavori con piattaforma aerea il 14 e 15 dicembre, sarà chiusa la corsia tra piazza Leopoldo e via Romagnosi per la sola direttrice verso via Celso. Chiusura anche in piazza Leopoldo nella semicarreggiata centrale da via Gianni a via Tavanti. Questa la viabilità alternativa per via Celso: piazza Leopoldo-via Montelatici-via Romagnosi-via Tavanti-via Celso.