Lavori sulla linea ferroviaria aretina. Cambiano gli orari: subito proteste

di Manuela Plastina

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Orte-Roma che impatteranno sulla linea ferroviaria aretina tra gennaio e marzo 2025, fanno battere i pugni sul tavolo all’amministrazione comunale di Figline e Incisa.

La nuova tabella oraria prevede anticipi delle partenze di qualche minuto e una durata delle percorrenze più lunga; alcune corse vengono cancellate. Ma prima di comunicarle al pubblico, dicono il sindaco Valerio Pianigiani e l’assessore ai trasporti Fabio Gabbrielli, "dovevamo essere almeno informati".

Eppure il 20 novembre all’incontro tra Regione, sindaci e aziende ferroviarie, era stato concordato che qualsiasi modifica andava condivisa. Non solo, ricordano: il contratto di servizio con la Regione prevede che, in caso di congestione della rete, siano i treni ad alta velocità a dare priorità ai regionali, specialmente nelle fasce orarie di punta. "Una clausola che non viene rispettata, ai danni dei pendolari che subiscono ritardi e cancellazioni". Pianigiani e Gabbrielli chiedono "una revisione radicale nella gestione e nella comunicazione tra RFI e Trenitalia, senza la quale a pagarne il prezzo sono sempre i territori e i pendolari. Non è più accettabile".

Il nuovo Memorario (partenze sempre allo stesso minuto) annunciato dall’assessore regionale Baccelli per giugno in via sperimentale sulla tratta valdarnese, oltre alla lettera condivisa per il Ministero, "devono concretizzarsi in azioni sistemiche". Tanto più, dicono sindaco e assessore, "visto che nei prossimi mesi prenderanno il via ulteriori lavori straordinari con cantieri notturni dal giovedì al lunedì col rinnovo dei binari tra Firenze Campo Marte e Rovezzano, tra Arezzo e Castiglion Fiorentino, oltre ai deviatoi a Compiobbi, Ponticino e Bivio Chiusi Sud. Previsti interventi a Fabro-Ficulle. Lavori così rilevanti devono essere accompagnati da una pianificazione condivisa".