Viabilità, ecco gli interventi stradali della prossima settimana

Firenze, 24 agosto 2024 – Al via dalla prossima settimana una serie di importanti interventi di rifacimento delle strade cittadine. Si tratta di asfaltatura, ripristini della pavimentazione e riqualificazione della sede stradale che interessano vari quartieri. Attenzione dunque ai provvedimenti.

Via dei Cioli: i lavori di risanamento della carreggiata sono articolati in tre fasi e saranno effettuati da lunedì 26 a sabato 31 agosto. Si inizia con l’area all’incrocio via dei Cioli-via dell’Olmeto con restringimenti di carreggiata con senso unico alternato e chiusura di via dell’Olmeto. A seguire i lavori interesseranno il tratto di via dei Cioli compreso tra via di San Romano e via dell’Olmeto che quindi sarà chiuso; previsti anche restringimenti di carreggiata con senso unico alternato in corrispondenza degli incroci tra via di San Romano-via della Pastorella-via dei Cioni e tra via dei Cioli-via dell’Olmeto. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da piazza Tommaseo e diretti in via dell’Olmeto: via Desiderio da Settignano-via del Fossataccio-via Pastorella-via dei Cioli. Nella terza fase sarà in vigore un divieto di transito tra via della Pastorella e via dell’Olmeto. Saranno istituti, inoltre, restringimenti con senso unico alternato in corrispondenza degli incroci via della Pastorella-via dei Cioli e via dei Cioli-via dell’Olmeto. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal confine comunale e diretti in via dell’Olmeto: via della Pastorella-via del Fossataccio-via Desiderio da Settignano-via dei Cioli. In tutte le strade interessate dai provvedimenti sono previsti anche divieti di sosta.

Via Aretina: sempre lunedì 26 agosto inizierà l’asfaltatura notturna del tratto fra via Turati e via Bononi con l’istituzione divieti di transito e sosta (orario 21-6). Previsti anche sensi unici alternati in corrispondenza degli incroci di via Aretina con via Giolitti e via Salandra. L’intervento si concluderà il 31 agosto.

Via Aselli: anche in questo caso i lavori di riqualificazione prenderanno il via il 26 agosto e sono programmati in orario notturno (21-6). Sarà interessata l’intera strada compreso il braccetto da largo Tonelli verso la viabilità principale. Percorso alternativo per tornare a largo Tonelli: via Serio-via della Quiete-via di Quarto-via Grifeo-via delle Gore. Termine previsto il primo settembre.

Via di Scandicci: l’asfaltatura sarà effettuata dal 26 al 30 agosto in orario 21-6. Il tratto da via Pisana a via Starnina sarà chiuso. Circolazione interrotta anche in via Spinello Aretino (tra via di Scandicci e via Cosimo Rosselli) perché strada senza sfondo. Percorso alternativo per via di Scandicci: via Pisana-via Veneziano-via dell’Olivuzzo-via Starnina-via di Scandicci.

Via Giacomini: ancora lavori notturni a partire da lunedì 26 agosto. Si tratta del ripristino dell’asfaltatura del tratto via Fra’ Bartolommeo-piazza Savonarola, sempre in orario notturno (21-5). L’intervento sarà effettuato su metà strada con l’istituzione di un restringimento con senso unico verso la piazza e andrà avanti fino al 2 settembre.

Via Visconti Venosta: il rifacimento della sede stradale inizierà il 2 settembre (fino al 15 settembre) con interruzione della circolazione tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Bonomi. Chiusa anche via Bonomi tra via Generale Dalla Chiesa e via Visconti Venosta.