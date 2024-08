Traffico, comincia il controesodo. Bollino rosso su strade e autostrade, la situazione live in Toscana

Firenze, 24 agosto 2024 – E’ il weekend del controesodo, strade e autostrade prese d’assalto per i rientri in città dalle vacanze. Tanti infatti anticipano al sabato per non tornare a casa proprio all’ultimo minuto e la mappa live del traffico lo mostra chiaramente: le principali direttrici sono tutte segnate in rosso come rosso è il bollino assegnato alla giornata odierna.

La Toscana sta nel mezzo, è passaggio obbligato per i transiti nord-sud e mete vacanziera per eccellenza, quindo la regione oggi è davvero sovraccarica di macchine in viaggio: ecco la situazione in tempo reale.

Autostrade segnala fin dal mattino traffico molto intenso sull’Autostrada del Sole A1, in direzione di Milano. La segnalazione inizia già dal casello Valdichiana, ma è soprattutto il tratto fiorentino e quello del Mugello a essere sotto pressione. In giornata e soprattutto domenica occhio alla Firenze-Pisa-Livorno per i rientri dalla costa sud e dalle isole.

Sulla costa, traffico molto intenso sulla Autostrada Azzurra, la A12 Genova-Rosignano, già a partire dal tratto livornese dell’Aurelia: da Donoratico alla barriera di Rosignano, in direzione Genova, rallentamenti fino al “tappo” dato dal casello autostradale. Sempre sulla A12 Salt informa di traffico intenso tra Pisa Nord (Migliarino) e l’intersezione con la A15 in direzione Genova. Stamani ad aggravare la situazione ci si è messo un incidente tra Viareggio e il casello Versilia.

Sempre sul fronte Salt, l’autostrada A15 della Cisa presenta criticità sia in direzione Parma (tra Pontremoli e Berceto, causa lavori e traffico intenso) sia in direzione La Spezia tra Aulla e La Spezia. In entrambi i casi si parla di code di 6 chilometri.

Per aggiornamenti live si può anche consultare la pagina X di Muoversi in Toscana (a questo link).

Per i treni invece la pagina di riferimento è quella di Trenitalia.