Lavori lungo la ferrovia a Firenze, modifiche alla circolazione dei treni. Ecco dove e quando

Firenze, 22 giugno 2024 – Cambiamenti di orario e qualche cancellazione in programma nella giornata di martedì prossimo, 25 giugno, a causa di lavori sulla linea ferroviaria tra Firenze Rovezzano e Valdarno lungo la direttissima Firenze-Roma. I lavori rientrano nelle attività previste per il rinnovo degli scambi nella stazione di Firenze Campo Marte e in località San Donato e devono per forza essere svolti di giorno.

Durante i lavori è prevista una riprogrammazione con modiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni ad Alta Velocità in servizio tra Firenze e Roma e per alcuni Regionali in servizio sulla Firenze–Arezzo-Chiusi, Firenze–Borgo S. Lorenzo (via Pontassieve) e Firenze-Prato-Pistoia. Modifiche alla circolazione con allungamento dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni Frecciarossa in servizio tra Firenze e Roma e per alcuni treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze–Arezzo-Chiusi, Firenze–Borgo S. Lorenzo (via Pontassieve) e Firenze-Prato-Pistoia.

Le modifiche interesseranno la mattina di martedì 25 giugno, per i Frecciarossa dalle 11.00 alle 13.30, mentre per i treni del Regionale dalle 8.00 alle 14.30, per lavori all’infrastruttura ferroviaria nel nodo di Firenze. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/Self-Service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.