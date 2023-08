Lavori alla Coin di piazza del Grano Le dipendenti temporaneamente nelle sedi di Sesto e Campi

Accordo tra Coin, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana sulle tutele per le lavoratrici trasferite dal negozio di Firenze, attualmente oggetto di lavori e chiuso al pubblico dal 26 luglio, a quelli della Piana fiorentina. Lo rendono noto i sindacati. In base all’intesa le circa 50 lavoratrici del negozio Coin di piazza del Grano saranno trasferite a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio fino al 3 settembre, e dal giorno successivo sarà loro garantito il rientro al lavoro nel capoluogo. Da ora al 4 settembre le lavoratrici potranno decidere la programmazione di ferie e permessi, ma potranno anche svolgere orari che tengano conto della maggiore distanza da casa. Manterranno, insomma, spiegano i sindacati, tutti i diritti, con particolare attenzione verso le esigenze di chi ha la copertura delle norme sulla disabilità. Inoltre, Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno preteso una gift card per ogni lavoratrice quale riconoscimento della professionalità.