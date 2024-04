L’attualità di don Milani. Docufilm a San Martino

Il Teatro San Martino di Sesto Fiorentino (piazza della Chiesa 77) ospiterà questa sera alle 21 la proiezione del docufilm "Don Milani domani. Tutto è possibile" prodotto e diretto da Giovanna M. Carli che racconta i valori di una esperienza didattica ancora oggi modernissima come la scuola di Barbiana. Nel film si avvicendano dunque, per raccontare quegli anni, testimoni diretti come l’allievo Agostino Burberi ma anche persone comunque vicine al priore, familiari, sacerdoti come don Silvano Nistri e anche esponenti, tra l’altro, della Fondazione Don Milani. Fra le ‘voci’ dell’introduzione, nel docufilm, quelle di Rosy Bindi, di don Andrea Bigalli e del sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa. Obiettivo dichiarato dell’opera non è solo quello di ricordare il sacerdote, ma, come sottolinea Adele Corradi, sua amica e collaboratrice, di "sfruttarlo per il domani, vedere se può esser utile e attuale il suo modo di pensare ed insegnare". Nei 53 minuti di pellicola si parte dalla morte di Don Milani e, a ritroso, se ne percorre la vita attraverso documenti inediti come l’affresco raffigurante San Tommaso D’Aquino disegnato in tempo di guerra, le interviste, le lettere, gli ambienti, le sedie costruite dai primi allievi, le carte geografiche realizzate a mano libera, l’officina e gli attrezzi utilizzati all’interno della scuola. La ‘colonna sonora’ è di un giovanissimo compositore Giovanni Tancredi Tafani che, a soli 17 anni, ha saputo cogliere, in pieno, lo spirito della pellicola. L’iniziativa è promossa dalla Pieve di San Martino, dalle Misericordie di Sesto, San Casciano in Val di Pesa e Montespertoli ed è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sandra Nistri