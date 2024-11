L’ateneo è nella top 100. Global ranking di successo per tre scuole scientifiche

L’Ateneo fiorentino si distingue tra le migliori università a livello globale, guadagnandosi un posto d’onore nella classifica internazionale Global Ranking of Academic Subjects (Gras) 2024, pubblicata da Shanghai Ranking, che dà un particolare peso alle collaborazioni internazionali e alla qualità della ricerca. Questo riconoscimento colloca UniFi tra le top 100 università del mondo in tre discipline: Scienze Agrarie, Farmacia e Scienze Farmaceutiche, Statistica. Il nostro Ateneo si posiziona al 29° posto in Agricultural Sciences, al 39° in Pharmacy & Pharmaceutical Sciences e nella fascia 76-100 in Statistics. Inoltre, detiene il primato in Italia sia per Scienze Agrarie che per Statistica, e si piazza quarta per Farmacia e Scienze Farmaceutiche. Tra i progressi più significativi, l’UniFi registra un notevole miglioramento in Biological Sciences, passando dalla fascia 301-400 del 2023 alla fascia 101-150 nel 2024. Anche Ecologia e Matematica mostrano avanzamenti rilevanti, portando UniFi tra le migliori 150 università mondiali (rispetto alla fascia 201-300 del 2023). L’Ateneo ottiene anche buoni risultati in Clinical Medicine, posizionandosi nel range 151-200 (contro la fascia 201-300 del 2023). Infine, entra nei primi 200 posti per le discipline Automation & Control e Food Science & Technology. "Una classifica che conferma i risultati ottenuti anche in altre. E questo è rassicurante. Significa che soprattutto ad Agraria, Farmacia e Statistica UniFi raggiunge risultati eccellenti - dice la professoressa Giorgia Giovannetti (nella foto), delegata ai rapporti internazionali -. Va detto che in queste ricerche il versante umanistico, dove Firenze è all’avanguardia, viene un po’ penalizzato perchè i colleghi delle materie letterarie scrivono perlopiù su riviste italiane, mentre i ranking prendono maggiormente in considerazione quelle internazionali".

Dove migliorare? "Su Economia c’è spazio per fare ancora meglio. Ma in generale possiamo dirci davvero soddisfatti. Siamo migliorati in senso assoluto in molte materie". Il ranking Gras si basa su cinque indicatori principali: qualità della ricerca, impatto della ricerca, collaborazione internazionale, eccellenza della facoltà e risultati accademici. Tra i criteri considerati vi sono le pubblicazioni scientifiche dal 2019 al 2023, il numero di citazioni, la qualità delle riviste e i premi internazionali.

Elettra Gullè