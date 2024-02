L’antica help-line italiana compie sessant’anni. L’appuntamento di sabato

Voce Amica Firenze compie sessant’anni di vita. E’ la più antica help-line italiana che offre un servizio di ascolto telefonico gratuito e aperto a chi ha bisogno di parlare ed essere ascoltato per combattere la solitudine. La sede è a Firenze ma ricevono in qualunque parte d’Italia. E’ un servizio attivo tutti i giorni dalle 16 alle 6 del mattino seguente al numero 055 2478666. L’incontro per celebrare il compleanno dell’associazione di volontariato è in programma sabato dalle 9:30 e sarà un momento per riflettere sull’attualità della Carta Nazionale e sull’evoluzione del servizio grazie alle piattaforme Social, molto apprezzate dai giovani. Come spiega il Presidente di Voce Amica Firenze Marco Lunghi < >. Al convegno ci saranno le istituzioni vocali e le relazioni di personalità esterne. Sandra Nistri