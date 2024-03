"L’annuncio di una nuova umanità"

Giuseppe cardinale Betori*

Un breve testo quello del vangelo di Marco, ma ricco di prospettive di approfondimento della fede. Le donne, tramontato il sole alla fine del sabato, vanno a comprare gli oli aromatici per imbalsamare il corpo di Gesù. Non potevano dimenticare quell’uomo che aveva segnato per sempre la loro vita. La loro doveva essere un’attesa impaziente della fine di quella giornata, per poter rendere a Gesù gli onori dovuti e riservargli le premure che il loro affetto verso di lui esigeva. Segno di questa impazienza è anche l’altro particolare: "Di buon mattino vennero al sepolcro al levare del sole" . È evidente che, a queste donne, aver cura del corpo di Gesù sta proprio a cuore.

*Arcivescovo di Firenze