L’Anchetta. Semaforo guasto per un altro mese

Gli abitanti di Anchetta dovranno pazientare ancora perchè il semafono dell’attraversamento pedonale sulla via Aretina sia riattivato. Il pezzo di ricambio in sostituzione della parte elettronica andata bruciata non sarà infatti disponibile che alla metà di dicembre, ovvero un mese esatto da quando si è verificato il guasto. A fare chiarezza su modalità e tempi dell’intervento di riparazione è una nota del Comune di Fiesole. " Dopo le opportune verifiche, è stata disposta la sostituzione della centralina di comando- spiegano i tecnici- Un guasto grave per la cui risoluzione, purtroppo, sono richiesti tempi tecnici , indipendenti dalla volontà sia dell’Amministrazione comunale che della ditta appaltatrice, compresi tra l’11 e il 15 dicembre". Respinta al mittente la richiesta degli abitanti di potenziare provvisoriamente la segnaletica per migliorare le visibilità del passaggio pedonale "orfano" del semaforo e che si trova in un punto sotto curva. " "Sul posto è già presente la segnaletica orizzontale e c’è doppia segnaletica verticale bifacciale" precisa l’Amministrazione che conclude la nota raccomandando la massima attenzione ai pedoni e agli automobilisti.

D.G.