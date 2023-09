Laboratorio di scultura a San Piero a Sieve al Parco Berti fino al 23 Settembre

Fino al 23 settembre, quando si terranno le premiazioni, l’area feste del parco Berti è laboratorio a cielo aperto di scultura. Sette artisti, a cominciare dal cinese Zhipeng Lin, che ha già iniziato a scolpire la sua opera per la sezione a tema "Viandanti sulla Via degli Dei", e ai sei scultori selezionati, gli italiani Arianna Palmieri, Claudia Pino, Gabriele Massei, Giuseppe Curcio, Edoardo Tongiani, ed infine il colombiano Daniel Alberto Alvarado Leon. E’ la parte finale del simposio di scultura "Antonio Berti", giunto alla sua 18.ma edizione. La Commissione Artistica del Premio, presieduta dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti, Claudio Rocca, dovrà poi valutare l’opera di questi artisti che, però, saranno votati nella giornata conclusiva anche dal pubblico presente, per il premio della Giuria Popolare. Gli artisti, ospitati dal Copser e dal Comune di Firenzuola il 20 settembre andranno in visita anche alle cave di pietra serena in quel comune, per scoprire le caratteristiche di questo materiale e assistere alla sua estrazione. Il 19 e 21 settembre si terranno due lezioni aperte, per l’Università dell’Età Libera e per gli studenti del Giotto Ulivi. Conclusione sabato 23 alle 16,30 con la premiazione dell’opera vincitrice. P.G.