La turista con il vizietto di rubare profumi

La bella turista con il vizietto di rubare profumi

Segni particolari: bella, elegante, grande nonchalance. Una cittadina turista del mondo. Una signora. E però secondo la polizia con il vizietto di prelevare profumi senza pagarli. Luogo preferito per fare la ’spesa’, il duty free dell’aeroporto Vespucci.

Francesco Marta Mennella, 38 anni, nata a El Salvador e però cittadina italiana, residente a Parigi, è stata arrestata per furto con destrezza. Era già stata individuata tramite telecamere e accertamenti sui biglietti aerei per un altro furto, il 31 gennaio. Episodio per il quale era stata denunciata in contumacia. Vista la facilità con cui la volta precedente aveva portato via una decina di pezzi per oltre mille euro ha deciso di riprovarci. Stavolta la polizia di frontiera era sull’avviso. La signora che voleva portare a casa altri costosi ’souvenir’ quali ’ricordini’ dell’ultimo soggiorno fiorentino, è stata fermata dai poliziotti a pochi metri dell’imbarco per la capitale francese. E coe per incanto sono ricomparsi almeno nove profumi, ’pezzi’ di gran marca, e prezzo, per 1760 euro. Li ha tirati fuori dalla sua borsa, magari con un po’ di nonchalance in meno rispetto a quando li aveva pprelevati dagli scaffali del punto vendita pre-imbarco. Bottino di tutto rispetto recuperato dalla Polizia e restituito all’esercizio commerciale depredato. L’addetta alle vendite, insospettita dai movimenti della signora, aveva infatti allertato i poliziotti che quotidianamente vigilano sulla sicurezza dei viaggiatori e dell’intera zona aeroportuale. Le immagini di videosorveglianza rimandano a tutte le fasi del furto: la donna si aggira tra gli espositori del negozio di cosmetici e infila a più riprese i profumi nella una borsa in tessuto. Poi nel bagaglio a mano. Il giudice a seguito della convalida dell’arresto, ha disposto a carico della donna il divieto di dimora a Firenze.

g.sp.