La trippa fra storie e ricette insolite. Appuntamento con LampredOrto nella Settimana del fiorentino

La trippa come non l’avete mai assaggiata arriva a Firenze per la prima edizione di “LampredOrto”. L’evento, organizzato da Orto San Frediano, associazione Bang! e TroppaTrippa.com, si svolgerà domenica 30 marzo all’Orto di via Pisana 78 ed è inserito nel calendario della Settimana del Fiorentino promossa dal Comune. Quella all’Orto San Frediano sarà una giornata, dalle 11 alle 21, all’insegna della scoperta di ricette insolite di trippa e lampredotto, ma anche di appuntamenti culturali e di intrattenimento (per partecipare compilare il form: https://forms.gle/2NBKyfc9uLN25mj6A).

La mattina inizierà con l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine, seguita dall’apertura degli stand gastronomici dove i trippai fiorentini proporranno ricette insolite e curiose per i buongustai, abbandonando per un giorno il classico panino. Partecipando a “LampredOrto”, ci sarà anche la possibilità di vincere un premio con il concorso fotografico ufficiale dell’evento.