La tramvia che verrà. Fortezza-San Marco, la prova generale sarà il 26 maggio

Per la nuova linea della tramvia, la Variante al Centro storico, che collegherà la Fortezza con San Marco, manca pochissimo: si tratta di sei fermate attese dai cittadini (Lavagnini, Poliziano, Libertà-Parterre, Cavour, San Marco e La Marmora), con una lunghezza di circa 2,5 chilometri. Nelle intenzioni del Comune c’è quella di inaugurare la tramvia con l’inizio dell’anno scolastico. Intanto una data da segnare sul calendario è il 26 maggio: ci sarà infatti il primo viaggio tecnico del tram sulla Vacs fino a piazza San Marco (e quindi dalla Fortezza). E per l’occasione, come annunciato dal sindaco uscente Dario Nardella, in quella data sarà anche inaugurata la prima fermata di viale Lavagnini (chiamata Lavagnini-Fortezza) a Beppe Matulli, politico e intellettuale e soprattutto ‘padre’ della prima linea. Si tratta di una testimonianza del riconoscimento di Firenze per il suo grande impegno per la realizzazione della prima linea Scandicci-stazione Santa Maria Novella.

L’annuncio di Nardella è arrivato in occasione del convegno ‘Beppe Matulli 1938/2024- Un uomo a cavallo del millennio’ dedicato proprio ad un grande uomo politico con incarichi come consigliere regionale, deputato, sottosegretario, vicesindaco di Firenze, sindaco di Marradi. Sarà una data non priva di polemiche visto che già ieri il capogruppo uscente di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi ha parlato di "taglio del nastro elettorale" e di "un contentino agli elettori ex democristiani tentati da Italia Viva" e la candidata sindaco di Firenze Democratica Cecilia Del Re ha risposto per le rime dicendo che "a nessuno è concesso speculare su questa figura che appartiene alla storia e ai valori di tutta la città, e verso la quale anche il presidente della Repubblica ha voluto manifestare il suo apprezzamento. La polemica tirata fuori da Fratelli d’Italia squalifica solo chi l’ha fatta".

A livello di cantieri stradali è importante sottolineare anche cosa accadrà nella notte tra il 13 e il 14 maggio, dopo la partita di campionato Fiorentina-Monza. In quella notte, appena sarà defluito il traffico legato al match al "Franchi", ci sarà una importante modifica del cantiere in piazza della Libertà. In pratica si andrà verso l’assetto definitivo delle corsie. Sarà un primo passo per la viabilità finale dell’area. Dopo tante polemiche per il traffico a rilento, spesso congestionato, in tutta la zona.