La riqualificazione parte da giovani e famiglie. Il progetto ’Spazi infiniti’ finanziato con 20mila euro

C’è anche il progetto di sicurezza urbana di Rignano tra i vincitori del bando della Regione per la partecipazione attiva dei cittadini in questo ambito. "Spazi infiniti" ha ottenuto un contributo di 20mila euro: permetteranno di sviluppare un progetto di rigenerazione urbana e coesione sociale, coinvolgendo in particolare giovani e famiglie. Nello specifico, vedrà l’organizzazione di iniziative partecipate nelle aree vicine alle scuole e alla ludoteca, perché dove c’è gente, c’è più sicurezza. Saranno organizzate "Giornate della partecipazione" con eventi di riqualificazione urbana, installazione di aree verdi, giochi all’aperto e una cena comunitaria, ma anche un laboratorio multimediale per ragazzi per raccontare il territorio attraverso video, foto e illustrazioni; previsti anche appuntamenti tematici per giovani, con esperienze educative su cittadinanza attiva, sostenibilità e inclusione.