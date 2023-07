La portavoce della Commissione europea: “Inammissibile ristrutturare lo stadio di Firenze con il Pnrr”

Strasburgo, 12 luglio 2023 – Inserire la ristrutturazione dello stadio di Firenze (e di quello di Venezia) tra le opere finanziate con il Pnrr è “inammissibile” per la Commissione Europea. Lo scrive esplicitamente in un tweet la portavoce della Commissione Ue con delega agli Affari economici, Veerle Nuyts: «Sulla decisione del governo italiano di ritirare la ristrutturazione degli stadi di Firenze e Venezia: questa decisione è stata presa in seguito alle consultazioni con la Commissione nell'ambito della valutazione della relativa richiesta di pagamento, dopo che la Commissione ha specificato che questi progetti non erano ammissibili nell'ambito del Pnnr». Nuyts torna così sullo scorporo, avvenuto diverse settimane fa, dei due progetti dalla richiesta italiana della terza rata del Pnrr. Nelle settimane scorse l'eurodeputata Daniela Rondinelli aveva inoltrato un'interrogazione alla Commissione per avere chiarimenti in merito al progetto dello stadio di Firenze.