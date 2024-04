La picchia e le ruba il cellulare. Aggredita una giovane alla fermata delle Cascine, indagini in corso

Una ventenne è stata aggredita alla fermata della tramvia alle Cascine domenica sera. È accaduto intorno alle 22.30, e la vittima, una giovane di origine sudamericana, è stata prima colpita e poi derubata dello smartphone. L’aggressore è un uomo, che si è dato subito alla fuga. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, e la giovane è stata portata in ambulanza all’ospedale. Secondo i primi accertamenti, non è escluso che i due si conoscessero e che dopo una discussione sia scattata l’aggressione, poi sfociata anche nello scippo del cellulare. Le indagini sono in corso, e gli agenti di via Zara stanno passando al vaglio le videocamere di sorveglianza della zona.