La Pergola apre le porte a Fernando Arrabal

Fernando Arrabal, drammaturgo, poeta e regista cinematografico spagnolo, oggi (ore 18,30) è ospite straordinario al Teatro della Pergola, per un incontro aperto al pubblico. L’evento è in occasione delle repliche alla Pergola, in esclusiva italiana, di "Ionesco Suite" del Théâtre de la Ville di Parigi diretto da Emmanuel Demarcy-Mota (in scena oggi alle 19 e domani alle 21). Durante l’incontro Vinicio Marchioni leggerà la lettera di Arrabal (nella foto) a Francisco Franco, nella versione realizzata da France Culture in occasione dell’omaggio a Fernando Arrabal tenuto al Théâtre de la Ville di Parigi nel 2022, con la traduzione di Francesco Forlani. Considerato uno degli autori più importanti del XX secolo, Arrabal è l’incarnazione dell’arte contemporanea perché è l’unico ad aver collaborato con le tre le icone che rispondono ai nomi di André Breton per il Surrealismo, Tristan Tzara per il Dadaismo e Andy Warhol per la Pop Art. Per questo, il critico teatrale Mel Gussow l’a definito "l’unico sopravvissuto delle tre reincarnazioni della modernità". Le opere teatrali di Arrabal sono tra le più rappresentate al mondo. Il suo è un teatro che porta all’estremo le tematiche del realismo, dell’assurdità dell’esistenza, della patafisica e dell’impegno civile e politico. Fa del teatro un ‘potlatch’ drammatico in cui i rottami delle nostre società ‘avanzate’ si carbonizzano nel festoso recinto di una rivoluzione permanente. Eredita la lucidità di Kafka e l’umore di Jarry; per la sua violenza viene paragonato a Sade e ad Artaud. Ma probabilmente è l’unico ad aver portato lo scherno così lontano. Ha diretto 7 lungometraggi. Ha pubblicato 14 romanzi, 800 libri di poesia, vari saggi tra i quali si evidenziano i testi dedicati al gioco degli scacchi. L’incontro è a ingresso libero ma con prenotazione al link https:bit.lyincontroconarrabal

Barbara Berti