’La notte vola’ con street food e musica Tanti eventi fino a domenica in piazza Pier Vettori e via Pisana

Street food, musica, attività per fiorentini e non. Fino a domenica Confesercenti Firenze, in collaborazione con il Centro commerciale naturale di piazza Pier Vettori, organizza ‘La notte vola’, iniziativa sostenuta dal Comune di Firenze nell’ambito del pacchetto di incentivi per la valorizzazione della città in un’ottica di turismo sostenibile, promosso e finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del progetto ‘Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile’.

"È importante animare e riqualificare attraverso la molteplicità degli strumenti a disposizione ed attività innovative tutte le aree della nostra città; già qualche mese fa questa zona è stata interessata da alcune iniziative commerciali che hanno registrato risultati positivi" ha detto Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze. "Un ricco programma che andrà ad animare questa parte di città, con musica, eventi e socialità", ha sottolineato la vicesindaca e assessora al turismo Alessia Bettini che ha aggiunto: "Crediamo molto nell’idea di valorizzare aree della città fuori dal centro e riempirle di eventi per renderle attrattive per chi vive la città e per chi la visita". "Siamo vicini a tutte le attività della città - ha concluso l’assessore al commercio Giovanni Bettarini - e sosteniamo iniziative come questa perché contribuiscono a far conoscere una parte della città che è meno nota ma altrettanto bella e autentica".