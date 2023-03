La necessità di seguire le regole

Le regole nella vita servono? Certo! Anche se non scritte e osservate senza farci caso, suggeriscono un comportamento da seguire permettendo ad una serie di cose di svolgersi in maniera ordinata. Sono utili per rispettare le esigenze degli altri e perché gli altri abbiano riguardo delle nostre. Proprio per garantire questo reciproco rispetto, le regole, danno vita a diritti e doveri. Gli uomini se le sono date per organizzare e far funzionare al meglio la loro vita e per vivere serenamente. Dietro una regola vissuta come una imposizione ,si nasconde la opportunità di stare bene con se stessi e con gli altri, la possibilità di esercitare senza limiti la propria libertà come valore portante della vita strettamente legato alle scelte personali. Secondo questa riflessione è libero chi non infrange le regole della convivenza, chi cerca di trovare il lato positivo in ogni situazione, chi non ha manie di controllo, chi persegue i propri obiettivi e le proprie passioni senza cedere a compromessi immorali, chi vive il proprio momento e chi conosce i propri limiti.

Kant sosteneva che la libertà non è fare tutto senza regole ma al contrario è la determinazione di agire nel rispetto delle condizioni morali riconosciute. Per avere il diritto, bisogna avere una regola che lo predisponga, se non altro una regola che vieti la lesione del diritto stesso. Le regole sono gli elementi costitutivi delle istituzioni e queste ultime sono gli strumenti che vengono utilizzati per organizzare e coordinare i comportamenti sociali. Le istituzioni e i comportamenti morali vanno di pari passo. Quando le stesse istituzioni funzionano in maniera giusta ed efficiente, contribuiscono al rafforzamento e alla diffusione della morale e delle regole Analogamente, inefficienze e ingiustizie pubbliche sono frutto, ma anche causa, di piccoli e grandi opportunismi e tendono a generare ingiustizie, violenza e sopraffazione. In questo snodo concettuale e in questa irriducibile ambivalenza sta la sfida della moderna progettazione delle regole sociali. L’amore è la regola universale che codifica il gioco della vita, permette la prosecuzione della specie, la crescita dei nostri figli e ci proietta nel futuro. Assicuratevi di averne in abbondanza nella vostra vita e amate senza chiedervi il perché.