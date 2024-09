La guardia di finanza dai bambini del Meyer

Visita, ieri mattina, del comandante regionale della guardia di finanza Giuseppe Magliocco ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer, che hanno ricevuto in regalo penne, matite e album da colorare. La visita ai piccoli degenti si è svolta presso la "ludobiblio". Il materiale didattico è frutto della donazione dei finanzieri dell’area metropolitana fiorentina, che hanno aderito, numerosi, all’iniziativa di solidarietà promossa dal Comando regionale della Toscana. Un’altra parte di doni sarà utilizzata dai bambini in attesa al pronto soccorso. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per la ricorrenza del 250mo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di finanza e dei festeggiamenti del Santo Patrono San Matteo. Nell’occasione, Magliocco ha incontrato anche il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti e il direttore amministrativo dell’ospedale Lorenzo Pescini, oltre a medici, infermieri e collaboratori quotidianamente impegnati nella cura dei bimbi.