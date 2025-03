La Giunta si riunisce con Lastra. Obiettivo: iniziative condivise

Giunta congiunta Scandicci-Lastra a Signa. La sindaca Sereni e il suo omologo lastrigiano Emanuele Caporaso hanno tenuto ieri una riunione coi rispettivi assessori per rafforzare il legame e avviare nuove progettazioni congiunte tra le due amministrazioni. Tema principale, la viabilità, con l’idea di incrementare il trasporto pubblico locale, guardando al rafforzamento del collegamento al sistema tramviario e ai servizi scolastici, al potenziamento della stazione di San Donnino, fino alla rete delle ciclopiste che uniscono i due territori. C’è stato spazio anche per sicurezza e protezione civile. Ci sarà un lavoro comune sul tema del rischio idrogeologico, oltre che per promuovere le buone pratiche di protezione civile tra i cittadini. Per quanto riguarda il turismo, ci si è confrontati sulla possibilità di organizzare eventi condivisi.