La gara tra auto d’epoca sui tornanti del Mugello

La bellezza di Firenze e delle colline toscane si uniscono grazie alla presenza di 70 affascinanti auto d’epoca. Al via stamani dal Piazzale Michelangelo, con ritrovo alle 9, la seconda edizione rievocativa del ‘Circuito Stradale del Mugello’ che da quest’anno entra nel campionato italiano ‘Grandi Eventi’ di Aci Sport. "Un appuntamento importante, organizzato dalla Scuderia Biondetti insieme ad Aci Firenze, che mette Firenze al centro dell’automobilimo italiano e valorizza tutto il territorio – ha detto l’assessore allo sport Cosimo Guccione –. Una classica prestigiosa per gli appassionati e per chi vorrà vedere auto storiche". La gara si divide in due parti: la prima parte oggi dal piazzale Michelangelo, con i regolaristi che si sfideranno tra le colline del Chianti, Arezzo e rientro a Firenze. Domani partenza da Piazza dei Vicari a Scarperia, poi Passi della Futa e del Giogo, con epilogo al Mugello Circuit dopo 290 km di percorso.