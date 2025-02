La gara di solidarietà salva il gattile: "Generosità oltre ogni aspettativa"

I gatti di Bagno a Ripoli ora possono stare all’asciutto e mangiare in un luogo confortevole. Questo grazie alla generosità di tanti nostri lettori. Solo un mese fa avevamo raccolto l’appello dei volontari dell’associazione Ama che gestisce il gattile ripolese: dopo anni di "servizio", si era irrimediabilmente lacerato il telone di uno dei quattro gazebo dei recinti più grandi, fondamentale per riparare i tavoli, le cucce e le ciotole del cibo che i volontari preparano quotidianamente e curano con amore per il benessere dei gattini abbandonati e senza padrone. Freddo e ghiaccio lo hanno praticamente distrutto, senza possibilità di recupero; cambiarlo era troppo oneroso per l’associazione.

L’appello attraverso il nostro giornale ha ottenuto dei risultati di solidarietà oltre ogni rosea aspettativa: nel giro di 48 ore non solo è stata raggiunta la cifra necessaria per il nuovo telone, ossia 1280 euro, ma è stata sestuplicata. Tutti i fondi raccolti, spiega la portavoce di Ama Silvia, "sono stati reimpiegati proprio per i nostri gatti. Con la cifra totale di € 7.695, grazie a una scontistica applicataci dalla teloneria, abbiamo sostituito sia la copertura rotta che quella di altri due gazebi già lacerati: non sarebbero arrivate integre al prossimo inverno". I teloni son già stati realizzati montati e pagati: da giovedì scorso i gattini sono al riparo. Avanzano ancora dei soldi: "La cifra in esubero – dice Silvia - servirà per far fronte alle spese straordinarie e ai tanti costi da affrontare per il funzionamento del gattile, come le bollette dell’energia elettrica, l’acquisto del Gpl per il riscaldamento, scatolette, croccantini, medicinali e antiparassitari". Per tutto i volontari hanno sempre scontrini e ricevute alla mano, a dimostrazione che ogni euro donato dalla generosità dei cittadini va davvero a favore dei gattini di Bagno a Ripoli.