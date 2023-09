La Festa della Rificolona a Pontassieve richiama centinaia di persone

Una tradizione per i più piccoli. Che però affascina anche i grandi: oggi alle 20.30 si rinnova l’appuntamento con la Festa della Rificolona a Montebonello. Frazione che, da sempre, in occasione di questo appuntamento di fin estate rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia San Miniato e dall’associazione Compagnia della Torre di Montebonello.