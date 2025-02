La festa del tennis alla Limonaia

Una grande giornata, quella di oggi, per lo storico circolo tennis La Limonaia di viale XX Settembre. Dalle 9 alle 20 nei locali del circolo sarà possibile ammirare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due massimi trofei del tennis maschile e femminile conquistati dall’Italia nel 2024. L’evento è parte del Trophy Tour 2025 promosso dalla Fitp che toccherà 50 circoli in tutta Italia. "Diamo il benvenuto nella nostra città a questi due trofei – sottolinea l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Il 2023, ma ancor più il 2024 sono stati anni straordinari per il nostro tennis. Sarà emozionante ammirare queste due coppe e poterlo fare nella nostra Sesto, negli spazi di una realtà storica come la Limonaia".