La cultura della previdenza fra i giovani

Palazzo Pazzi-Quaratesi ha ospitato la presentazione dell’intesa sottoscritta dalle Direzioni regionali di Inps, Inail e Usr della Toscana. Cuore dell’accordo una fattiva e qualificata collaborazione con l’obiettivo di promuovere la cultura previdenziale ed assicurativa con focus dedicati al mondo della tutela del lavoro in un contesto di certezza normativa; in questo scenario le studentesse e gli studenti della Toscana saranno destinatari di un investimento culturale e informativo che consentirà loro di affacciarsi con maggiore consapevolezza al mondo del lavoro.

Già a partire dal corrente anno scolastico, Inps, Inail e Usr della Toscana daranno avvio ad un articolato percorso formativo che vedrà coinvolti gli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare attenzione agli Istituti tecnici e professionali, individuati come destinatari di un investimento orientato a diffondere la cultura previdenziale, assicurativa e della salute e sicurezza, declinando nel dettaglio diritti e obblighi, prestazioni e tutele, vantaggi e opportunità che saranno compagni di viaggio degli studenti nella futura "avventura" all’interno del mondo del lavoro.

L’attività didattica avrà un taglio pratico ed interattivo, con l’obiettivo di stimolare curiosità e far acquisire un atteggiamento consapevole ed attento ai diritti ed alle tutele relative al rapporto di lavoro.

Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore Inps Toscana: "Entrare nelle scuole per coinvolgere gli studenti sui principi alla base del rapporto di lavoro, sui vantaggi assicurativi del lavoro regolare per garantirsi in futuro una rendita pensionistica, sulle tutele della propria salute e sulla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro è fondamentale per creare una classe di futuri lavoratori e datori di lavoro che sia consapevole delle regole e degli strumenti necessari per proteggere e costruire il futuro in modo responsabile".