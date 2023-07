La carica dei quarantamila I Pinguini fanno impazzire i fan al ritmo di ’Coca zero’ e ’Ringo Starr’

di Giulio Aronica

"Tanta trap esalta mondi falsi, noi siamo una fabbrichetta della Val Seriana!". Originali, ironici, emozionanti: non esiste critico che possa immortalare una band quanto i suoi stessi fan, e i Pinguini Tattici Nucleari ne contano davvero a catinelle, se è vero che dopo il debutto a Mestre e i due sold out consecutivi a San Siro, ieri sera si sono radunati allo stadio Franchi di Firenze quarantamila persone, provenienti da ogni angolo della regione e del Paese.

Un entusiasmo contagioso, che si respirava sin dalla tarda mattinata, quando nonostante le temperature record di questi giorni, giovani e giovanissimi hanno cominciato a formare un serpentone davanti ai cancelli della curva Fiesole: "E’ una prima volta per me — racconta Adele — Sono venuta da Livorno con le mie amiche per vederli dal vivo, perché la loro musica è un insieme di emozioni che fanno ridere, piangere e sognare".

E già c’è chi collega i Pinguini ad alcuni passaggi importanti della propria vita: "Le loro canzoni ci ricordano i momenti più intensi passati insieme — ammettono Martina, Sofia e Irene — Quello che riescono a trasmettere con la loro presenza e le loro note è unico e irripetibile".

D’altra parte, è un momento d’oro per la band bergamasca che prende il nome dall’omonima birra scozzese: il gruppo guidato da Riccardo Zanotti, classe ’94, frontman, autore e compositore dei pezzi, continua a collezionare un successo clamoroso e imprevedibile fino a qualche anno fa, quando il loro talento esplose definitivamente durante la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Ringo Starr". Ma non mancano anche fan storici sin dagli esordi: "Li ho conosciuti ben prima di Sanremo grazie al mio ragazzo — rammenta Chiara, arrivata da Siena con Ottavio — Sono rimasta colpita dalla loro originalità, è una musica davvero speciale e ricca di riferimenti".

Oggi, forti di oltre un miliardo di stream e due stagioni ai vertici delle classifiche airplay e FIMIGfk Italia, i Pinguini Tattici Nucleari presentano il loro quinto album "Fake News" — già due volte disco di platino — che contiene le hit "Rubami la notte" — uscito a maggio e già disco di platino — e "Coca Zero", al primo posto della classifica radio. Il tour negli stadi proseguirà fino al 13 settembre a Reggio Emilia e vede accanto a Zanotti gli inseparabili Elio Biffi alle tastiere, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alle chitarre, Matteo Locati alla batteria e Simone Pagani al basso, compagni di una vita che hanno scandito le evoluzioni musicali della band, dal metal estremo e surreale delle origini al protagonismo sulla nuova scena indie rock.