La Bohème raccontata ai più piccoli

Una Bohème a misura di bambino. Pensata per i piccoli, ma adatta a tutte le età, "La stagione dei fiori" - in scena stasera alle 21,15 nel cortile della Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna "Un palco in biblioteca - è spettacolo, ma anche gioco e racconto, tratto dall’opera "La bohème" di Giacomo Puccini. Sul palco saliranno l’Orchestra Cupiditas, gli attori Luca Avagliano ed Elisa Bagni, il soprano Olha Smokolina e il tenore Alfonso Zambuto, diretti da Manu Lalli. Maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna.

Il pubblico sarà coinvolto in una sarabanda di gag e accelerazioni narrative che raccontano non solo l’opera ma anche la vita di uno dei più grandi compositori della storia. Ingresso gratuito, info e prenotazioni online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851.