La biblioteca torna a pieno regime dopo le festività

Dopo le vacanze natalizie la biblioteca di Scandicci torna alla sua piena operatività. Il prossimo mercoledì alle 17 torneranno le "Conversazioni musicali", incontri di approfondimento a cura degli Amici del Teatro del Maggio in collaborazione con Sdiaf su opere liriche in programma al teatro del Maggio Musicale Fiorentino: l’iniziativa sarà dedicata a "Peer Gynt" di Edward Grieg in prima rappresentazione il 16 gennaio. Prosegue anche l’appuntamento con il circolo di lettura, giovedì 18 gennaio alle 17, dedicato al libro di Marie Benedict e Victoria Christopher Murray "La bibliotecaria di New York".