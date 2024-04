Itala 1907, avanti con impegno e passione. Ventisette atleti e 4 squadre per il rilancio

In uno dei quartieri fiorentini, quello di San Bartolo a Cintoia più ricchi di impianti sportivi (nei giorni scorsi prima pietra anche per la costruzione della piscina) il ciclismo fa la sua parte con una società l’Itala 1907 fondata 117 anni or sono, la presenza del ciclodromo Graziella Cenni, una piazza ed un piazzale intitolati a Franco Ballerini e Alfredo Martini. E la bella storia del ciclismo prosegue, grazie all’impegno e alla passione senza confini, del presidente Fabio Bonechi e dell’attivissima Adriana Masetti. Così dopo qualche momento non facile, ecco il rilancio per la stagione 2024 con 27 tesserati di 4 squadre presentati presso la sede del Quartiere 4 a Villa Vogel, presenti il presidente Mirko Dormentoni, quello della Commissione Sport Marco Burgassi, del consiglio comunale di Firenze Luca Milani e per il ciclismo, il presidente del Comitato Regionale Saverio Metti ed il coordinatore della struttura tecnica Emilio Farulli. Ricordati due presidenti storici della società di via Simone Martini, il compianto Franco Faggi e Giuliano Cenni impossibilitato a intervenire e la cui moglie e il figlio hanno ritirato i premi a lui riservati dall’Itala e dalla Federciclismo.

Una storia bella e importante, con tanti atleti tesserati, tra i quali spiccano i nomi di Franco Ballerini, Salvietti, i fratelli Casagrande, le gare organizzate, le iniziative promozionali a favore del ciclismo. L’impegno con l’attività su strada, pista e mountain bike, grazie anche all’apporto degli sponsor Redi Gomme, Bugli, Eurosport Center, Unipol Sai. Questo l’organico per la stagione 2024 del G.D. Itala Ciclismo 1907 che non prevede organizzazione di gare da parte del sodalizio fiorentino. Juniores: Orsolini, Brunelli, Romoli, Miniati, Benassi, Puccini. Allievi: Dodducci, Cappelli, Tozzi. Ds David Allori e Gabriele Tilli. Under 23: Francesco Cecconi. Esordienti: Riccardo e Nicola Marino, Lai, Dodducci. Ds Giovanni Dodducci. Giovanissimi: Casalbordino, Gabriele e Alessandro Pezzullo, Barsotti, Pisanu, Simoncini, Cammelli, Cantelli, Lattuca, Santini, Vittoria Venturini, Spada Scarpelli, Pratellesi. Ds Alessandro Blanc e Francesco Salvati. Responsabili attività Mtb: Mattia Bandini e Matteo Benassi.

Antonio Mannori