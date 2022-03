Firenze, investito da treno: muore alla stazione di Campo di Marte

Firenze, 14 marzo 2022 - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Campo di Marte a Firenze. E' accaduto nella mattina di lunedì 14 marzo. L'intervento di vigili del fuoco, Polfer e 118 è avvenuto poco dopo le otto. Inutile ogni tentavio di soccorso.

La vittima aveva cinquant'anni. Si sarebbe tolto la vita, andando sui binari e attendendo il transito del treno. Una tragedia che lascia sconcerto in città e che ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario per tutta la mattinata. Con, a cascata, anche altre stazioni interessate, tra cui quella di Santa Maria Novella. Alcuni problemi tecnici sulla linea Firenze-Viareggio hanno poi aggravato la situazione.

L'uomo, un 52enne fiorentino, avrebbe sofferto da tempo di problemi di depressione. Le telecamere di sorveglianza, visionate dagli agenti della Polfer, lo avrebbero ripreso mentre scende sui binari.

Gravi le ripercussioni sul nodo ferroviario fiorentino. Con diversi ritardi e cancellazioni e conseguenti disagi per i pendolari. C'è stato un blocco totale di una mezz'ora del traffico ferroviario, poi piano piano il traffico è ripreso. Ma le ripercussioni su tutta la linea ci sono state.

I ritardi sono arrivati fino a 40 minuti. Muoversi in Toscana, il servizio regionale che aggiorna su traffico e trasporti in tempo reale segnala ritardi per il treno Pontassieve-Firenze 18747 e per il Firenze-Borgo San Lorenzo 18893.

Diverse le cancellazioni dei treni tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, come il Chiusi Firenze e il Firenze Foligno.

Per altri treni si sono accumulati ritardi in alcuni casi oltre l'ora: 70 minuti per il Firenze-Foligno 4073, 74 minuti per l'Arezzo Firenze 4092, 54 minuti per il Roma Termini Firenze 4094, mentre per il 4070 Foligno-Firenze i minuti di ritardo sono stati 72.

Ripercussioni non solo sulle linee locali toscane ma anche sui treni a lunga percorrenza. Ha sfiorato l'ora di ritardo il treno 4094 Roma Termini-Firenze: 54 i minuti di ritardo.

La situazione non è andata migliorando nel corso della mattina. Anche per altre interruzioni sulla linea, in particolare sulla Firenze-Viareggio a causa di problemi tecnici. Che si sono sommati all'investimento di Campo di Marte. Disagi si sono avuti per il treno 18509 Viareggio-Firenze che è stato cancellato da Montecatini Terme a Firenze. Cancellato anche il 18409 da Viareggio a Pisa Centrale.

Mattinata difficile, in un effetto domino, anche per la stazione di Santa Maria Novella per i treni ad Alta Velocità. Un'ora e mezzo di ritardo per il Freccia Rossa diretto a Venezia, oltre sessanta minuti invece per quello diretto a Torino Porta Nuova. Stessa situazione per i treni diretti verso il sud Italia. Il Freccia Rossa per Salerno in partenza alle 10.14 ha accumulato un ritardo i 51 minuti.