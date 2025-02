Investito da un’auto in via Martini. Uomo di 65 anni gravissimo a Careggi. Traffico interrotto per ore e disagi

Grave incidente nella mattinata di ieri in via Simone Martini, nella zona dell’Isolotto. Intorno alle 8 un uomo di 65 anni è stato investito da un’auto che passava in quel momento. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da richiedere l’intervento tempestivo dell’ambulanza, inviata dal 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il pedone stava attraversando la strada quando è stato colpito dall’auto. Il 65enne è stato trasportato in codice rosso a Careggi: a ieri sera le sue condizioni erano giudicate molto gravi. Via Martini è stata chiusa al traffico e poi riaperta intorno alle 11.30 con pesanti ripercussioni per il traffico della zona.