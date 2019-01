Pelago (Firenze), 13 gennaio 2019 - I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze nucleo N.B.C.R e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti a Pelago, in via Forlivese, per verificare la presenza di monossido di carbonio all'interno di una abitazione.

Il personale sanitario del 118 ha preso in carico 5 persone, di cui 3 minori, per poi trasportarli in ospedale per le cure del caso. Le cause sono in corso di accertamento.