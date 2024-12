Internet facile con i punti digitali della Croce Azzurra

Ridurre il divario digitale e offrire un sostegno alle fasce di popolazione che hanno più difficoltà con le nuove tecnologie. Questo l’obiettivo dei Punti Digitali Facili, da poco presenti sul territorio di Pontassieve per offrire un punto di riferimento a quanti si trovano a dover accedere ai servizi online di Istituzioni ed Enti, in particolare per l’accesso ai servizi digitali ed a quelli sanitari regionali. È possibile imparare ad utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico, scegliere il medico di base, ma anche pagare il bollo, usare l’app IO, fare le iscrizioni a scuola, pagare contributi scolastici. A Pontassieve questo è possibile grazie alla Croce Azzurra che realizza ora una rete di sostegno. I punti, organizzati in accordo con il Comune, sono localizzati tra capoluogo e frazioni. I Punti digitali facili sono alla Croce Azzurra di Sieci (tutti i lunedì dalle 9 alle 14), al Comune di Pontassieve (tutti i martedì dalle 9 alle 14 ed il terzo venerdì del mese dalle 9 alle 13) ed alla Croce Azzurra di Pontassieve, tutti i mercoledì dalle 13 alle 18, il quarto giovedì del mese dalle 9 alle 14 ed il quarto venerdì dalle 9 alle 13.

Leonardo Bartoletti