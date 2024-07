Inner Wheel Firenze Iris: un anno dedicato al sociale e al valore dell’amicizia

Firenze, 1 luglio 2024 – Ogni volta che le socie dell’Inner Wheel Firenze Iris si ritrovano per partecipare ad un’occasione associativa, il clima è sempre quello dell’amicizia e della spontaneità. Non è stato diverso ieri sera, quando a Villa Olmi di Bagno a Ripoli la presidente uscente Edy Cardini ha passato il tradizionale collare della presidenza a Luciana Santi, che guiderà il Club nell’anno 2024-2025. L’occasione è stata ancora più festosa, grazie all’ingresso delle due nuove socie Sara Mascagni e Nadia Dominici, che sono state accolte da applausi e grande entusiasmo generale. “Inner Wheel – sono state le parole della presidente uscente Edy Cardini – significa per tutte noi amicizia sincera tra le socie e volontà di concrete relazioni con gli altri club fiorentini, una ricchezza che intendiamo coltivare anche in futuro.” Non a caso tra i numerosi ospiti presenti ieri sera c’erano anche la presidente dell’Inner Wheel Club Lucca Iliana Nutini, la presidente incoming di Inner Wheel Firenze Maria Francesca Ottaviani, Daniela Soderi - Deputy rappresentante nazionale -, Paolo Soderi, presidente incoming per l’annata 2025-2026 del Rotary Club Firenze Amerigo Vespucci e Gianni Cortigiani, presidente incoming 2025-2026 del Rotary Club Firenze Est. “Nel corso di questo anno condiviso - ha proseguito Cardini - abbiamo visitato mostre importanti e fatto gite fuori porta che hanno ancor più stretto il legame che ci unisce le une alle altre. Ma soprattutto abbiamo portato avanti importanti service, sposando il progetto distrettuale a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna – nello specifico abbiamo sostenuto l’asilo nido Il trenino -, promuovendo una borsa di studio destinata ad un’allieva meritevole del conservatorio Cherubini di Firenze – che verrà consegnata il 25 settembre a Villa Favard di Rovezzano – e contribuito alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce di malattie rare sul territorio toscano, facendo una donazione al progetto “Gocce di speranza”, presso il Laboratorio di Screening neonatale dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.”