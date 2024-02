Incroci pericolosi "Servono gli specchi"

Per rendere l’incrocio più sicuro basterebbe mettere uno specchio stradale. Ne convinto Fabrizio Baroncini di Fiesole Europa che, dopo aver raccolto le segnalazioni di alcuni automobilisti di Pian di San Bartolo, chiede provvedimenti per ridurre la pericolosità della circolazione lungo il tratto di via Bolognese, che attraversa il paese. In particolare, i punti a rischio sono due: l’intersezione con via dei Mandorli e quello di via dei Cipressini. "Chi proviene da queste strade ha una visuale difficoltosa dei veicoli in transito sulla via Bolognese- spiega il consigliere comunale Fabrizio Baroncini, che ha presentato una interrogazione in merito, che è stata discussa nell’ultimo consiglio comunale, nella quale si lamenta come a peggiorare la situazione ci siano anche veicolo in sosta in prossimità dell’incrocio "Volevamo quindi chiedere – prosegue Baroncini- se è possibile porre un rimedio a questa situazione, come è stato fatto, all’incrocio con Via delle Ginestre, dove sono stati messi degli specchi". "Ci siamo interfacciati con Anas, proprietario della strada, per concordare l’intervento. Il problema è infatti noto- ha risposto il sindaco Ravoni- Auspichiamo di avere presto una risposta".

D.G.