Incontro in biblioteca sull’endometriosi. Obiettivo: sensibilizzare

Domani alle 16.30, alla biblioteca di Vicchio, si terrà un evento di sensibilizzazione sull’endometriosi, aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo "Endometriosi, una patologia sociale di genere". Questa malattia, che crea uno stato infiammatorio cronico, nelle donne che ne soffrono ha sintomatologia caratterizzata da dolore e in alcuni casi da infertilità, ed è considerata invalidante. Al pomeriggio vicchiese saranno presenti le volontarie e la biologa nutrizionista di "Endo-Care", dottoressa Francesca Moschi.

"Endo-Care" è stata creata infatti per rispondere ai bisogni e alle necessità delle pazienti affette da endometriosi ed è composta da medici e professionisti sanitari, pazienti e attivisti che collaborano per promuovere l’importanza di un approccio multidisciplinare all’endometriosi. L’evento è organizzato dal Comune di Vicchio, in collaborazione con la Società della salute del Mugello, dipartimento materno infantile e ginecologia dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. L’invito è aperto a tutti.

N.D.R.