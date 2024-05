Incontri, testi e film. Ecco la terza edizione di ’72 ore di biodiversità’

Al via la terza edizione della 72 ore di biodiversità a Scandicci. Lunedì 20, mercoledì 22 e sabato 25 in piazza della Resistenza si terrà l’evento ideato e promosso da Rete Semi Rurali ETS e patrocinato dal Comune di Scandicci. Ecco alcuni degli eventi. Sabato 20 alle 16 a cura di La Biblioteca di Scandicci Letture all’aria aperta per bambin* negli Orti della Diversità a tema biodiversità e sostenibilità. A ingresso libero, senza prenotazione. Alle 21 al Cabiria, la proiezione di "Food for profit" di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi , il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

Il 22 alle 16,30 alla casa dell’agrobiodiversità di piazza Brunelleschi, il laboratorio di Cesteria a cura di Giotto Scaramelli e allievi. Il 25 dalle 9 alle 21 il mercato della diversità di prodotti biologici e artigiani con oltre 50 espositori in piazza della Resistenza, dove alle 18 ci sarà il concerto della Banda del Comitato, che propone pezzi originali e rivisitazioni del repertorio folk, manouche e della canzone italiana.