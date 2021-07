Vaglia (Firenze), 1 luglio 2021 - Grave incidente questo pomeriggio a Vaglia. Uno scontro frontale tra due auto all'altezza di una curva che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco (uno dei feriti era rimasto incastrato), del 118 e dell'elisoccorso regionale Pegaso. Due i feriti, un uomo e una donna. Chiusa la statale 65 della Futa con gravi ripercussioni sulla viabilità. Presente anche il personale dell'Anas.

Un altro grave incidente a Reggello, con due feriti per un'auto finita fuori strada: una donna di 69 anni è stata portata in codice rosso a Careggi a bordo dell'elisoccorso, mentre un uomo di 72 anni è stato invece portato all'ospedale della Gruccia in codice giallo.