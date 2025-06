Morto schiacciato dal trattore in strada, gli automobilisti cercano di liberarlo

Barberino Val D’Elsa, 10 giugno 2025 – Una tragedia che è costata la vita a un uomo residente nel Comune di Barberino Tavarnelle, quella che si consumata poco dopo le 9 di martedì 10 giugno in via della Repubblica in località San Filippo a Barberino Val D’Elsa.

Un uomo alla guida di un trattore stava trainando un carrello vuoto quando, una volta uscito dalla via Cassia per immettersi su via della Repubblica, una strada a fondo chiuso, in una curva con una breve discesa, il mezzo si è ribaltato e l’uomo alla guida è rimasto sotto le ruote del trattore.

Immediati i soccorsi chiamati da un automobilista che era dietro al mezzo, il quale fermata l’auto si è precipitato verso il trattorista. Sono arrivate anche alcune persone di un vicino albergo che hanno cercato in tutti i modi di estrarre l’uomo da sotto la ruota, tanto che in attesa dei soccorsi hanno cercato anche con un cric di poter sollevare il mezzo agricolo, ma senza nessun esito.

Sul posto si è precipitata anche un’ambulanza della Misericordia di Barberino Tavarnelle con il medico e i soccorritori che hanno cercato in tutte le maniere di dare il primo soccorso all’uomo, ma solo all’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa sono riusciti con i cuscini di sollevamento ad alzare il trattore permettendo l’estrazione dell’uomo, ma purtroppo il medico ha costatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Barberino Tavarnelle e i colleghi del pronto intervento dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, oltre ai carabinieri della Stazione di Tavarnelle. Mentre la Cassia è rimasta aperta con la regolazione del transito, via della Repubblica è stata chiusa. – Vedevamo passare quasi tutti i giorni questo signore con il trattore – hanno detto i residenti addolorati di quanto avvenuto – probabilmente stava andando dal fratello che a poca distanza, ha un allevamento di cavalli-. Tanto il dolore da parte dei familiari che si sono precipitati in via della Repubblica una volta appreso dell’incidente. Familiari che sono stati assistiti dalle forze dell’ordine e aiutati dai volontari della Misericordia in questa tragedia.